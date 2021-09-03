Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Кыргызстана в Азербайджане

3 сентября 2021 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял нового посла Республики Кыргызстан в Азербайджане Кайрата Осмоналиева. Министр, принявший копию верительной грамоты посла, поздравил его с назначением.

3 сентября 2021 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял нового посла Республики Кыргызстан в Азербайджане Кайрата Осмоналиева. Министр, принявший копию верительной грамоты посла, поздравил его с назначением.

Как сообщили Report в МИД, Дж.Байрамов коснулся дружеских отношений между странами, опирающимися на многовековые этнические, культурные, религиозные связи, подчеркнул перспективы развития этих связей. Министр отметил, что в настоящее время между Азербайджаном и Кыргызстаном существует взаимопонимание на всех уровнях. Министр выразил удовлетворение развитием отношений между двумя странами на многосторонних платформах.

Посол Кайрат Осмоналиев сообщил, что был осведомлен об Азербайджане до своего назначения, и отметил, что приложит все усилия для укрепления связей между нашими странами.

Посол передал Дж.Байрамову искренние приветствия министра иностранных дел Кыргызстана Руслана Казакбаева и его приглашение азербайджанскому коллеге совершить официальный визит в страну.

В ходе встречи были обсуждены различные аспекты двусторонней повестки и вопросы, представляющие взаимный интерес.

Дж.Байрамов пожелал К.Осмоналиеву успехов в будущей деятельности.