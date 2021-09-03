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Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Кыргызстана в Азербайджане  

Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Кыргызстана в Азербайджане   3 сентября 2021 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял нового посла Республики Кыргызстан в Азербайджане Кайрата Осмоналиева. Министр, принявший копию верительной грамоты посла, поздравил его с назначением.
Внешняя политика
3 сентября 2021 г. 18:10
Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Кыргызстана в Азербайджане  
Кайрат Осмоналиев и Джейхун Байрамов

3 сентября 2021 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял нового посла Республики Кыргызстан в Азербайджане Кайрата Осмоналиева. Министр, принявший копию верительной грамоты посла, поздравил его с назначением.

Как сообщили Report в МИД, Дж.Байрамов коснулся дружеских отношений между странами, опирающимися на многовековые этнические, культурные, религиозные связи, подчеркнул перспективы развития этих связей. Министр отметил, что в настоящее время между Азербайджаном и Кыргызстаном существует взаимопонимание на всех уровнях. Министр выразил удовлетворение развитием отношений между двумя странами на многосторонних платформах.

Посол Кайрат Осмоналиев сообщил, что был осведомлен об Азербайджане до своего назначения, и отметил, что приложит все усилия для укрепления связей между нашими странами.

Посол передал Дж.Байрамову искренние приветствия министра иностранных дел Кыргызстана Руслана Казакбаева и его приглашение азербайджанскому коллеге совершить официальный визит в страну.

В ходе встречи были обсуждены различные аспекты двусторонней повестки и вопросы, представляющие взаимный интерес.

Дж.Байрамов пожелал К.Осмоналиеву успехов в будущей деятельности.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov meets with newly appointed Kyrgyzstan's Ambassador to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Qırğızıstanın Azərbaycandakı yeni səfiri ilə görüşüb

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