    Джейхун Байрамов посетил Собор Святого Петра в Ватикане

    Внешняя политика
    • 25 ноября, 2025
    • 23:34
    Джейхун Байрамов посетил Собор Святого Петра в Ватикане

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Ватикан посетил Базилику Святого Петра.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети Х.

    Отмечается, что министр также ознакомился с реставрационными работами, осуществляемыми при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

    Лента новостей