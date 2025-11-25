Джейхун Байрамов посетил Собор Святого Петра в Ватикане
Внешняя политика
- 25 ноября, 2025
- 23:34
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Ватикан посетил Базилику Святого Петра.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети Х.
Отмечается, что министр также ознакомился с реставрационными работами, осуществляемыми при поддержке Фонда Гейдара Алиева.
