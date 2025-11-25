Ceyhun Bayramov Vatikanda Müqəddəs Pyotr Bazilikası ilə tanış olub
Xarici siyasət
- 25 noyabr, 2025
- 23:32
Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Vatikana rəsmi səfəri çərçivəsində Müqəddəs Pyotr Bazilikasını ziyarət edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan XİN "X" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.
Qeyd olunub ki, nazir bazilikada Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə həyata keçirilən bərpa işləri ilə tanış olub.
