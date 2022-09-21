Джейхун Байрамов на министерской встрече ДН рассказал о последних провокациях Армении

В рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась министерская встреча Движения неприсоединения (ДН).

В рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась министерская встреча Движения неприсоединения (ДН).

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана, во встрече под председательством главы МИД Джейхуна Байрамова приняли участие руководители внешнеполитических ведомств, замминистры и постпредставители при ООН около 50 стран-участниц Движения неприсоединения. Заседание было посвящено глобальной ситуации в постпандемический период и задачам ДН.

Джейхун Байрамов предоставил информацию о проделанной работе, инициативах Азербайджана в качестве председателя и планах на будущее. Было подчеркнуто, что мир переживает период больших трансформаций, и в условиях пандемии, вооруженных конфликтов, изменения климата и многих других вызовов глобальная архитектура безопасности и развития испытывает беспрецедентные трудности.

Была отмечена историческая важность посвященного борьбе с коронавирусом саммита Контактной группы Движения неприсоединения, организованного по инициативе президента Азербайджана, создания в Мадриде Парламентской сети, а также Молодежной организации ДН.

Министр проинформировал участников заседания о работах по восстановлению и миротворческих инициативах, проводимых на наших территориях, освобожденных от оккупации после 44-дневной Отечественной войны. Было отмечено, что Азербайджан предложил Армении подписать мирное соглашение на основе норм и принципов международного права. Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что очередные провокации вооруженных сил Армении против Азербайджана 12 сентября являются помехой усилиям по установлению мира и созиданию в регионе. Наряду с этим, были обозначены серьезные трудности, вызванные минной угрозой, приведены факты продолжающейся установки Арменией мин. Было подчеркнуто, что Азербайджан не заинтересован в дестабилизации и продолжит усилия по обеспечению мира.

Затем были обсуждены эффективные и совместные ответы на текущие вызовы, министры выступили с речью и обозначили позиции стран, принята Политическая декларация заседания.