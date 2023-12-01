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Джейхун Байрамов: Деструктивная деятельность некоторых третьих сторон не служит миру в регионе

Джейхун Байрамов: Деструктивная деятельность некоторых третьих сторон не служит миру в регионе Деструктивная деятельность некоторых третьих сторон не служит миру в регионе.
Внешняя политика
1 декабря 2023 г. 21:28
Джейхун Байрамов: Деструктивная деятельность некоторых третьих сторон не служит миру в регионе

Деструктивная деятельность некоторых третьих сторон не служит миру в регионе.

Как сообщает Report, об этом в пятницу заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на специальной сессии II Европейской конференции в столице Северной Македонии Скопье.

Министр обратил внимание на приоритеты Азербайджана во внешней политике в постконфликтный период, перспективы азербайджано-армянских отношений, а также позицию нашей страны по региональной ситуации.

Глава МИД предоставил информацию участникам мероприятия о факторах, обусловивших антитеррористические меры локального характера, проведенные 19 сентября.

Джейхун Байрамов также рассказал о восстановительных и строительных работах, проводимых нашей страной в регионе. При этом он особо подчеркнул наличие минной угрозы, созданной Арменией против нашей страны.

Министр обратил внимание на усиление военного потенциала Армении и деструктивную деятельность некоторых третьих сторон в регионе. Он подчеркнул, что подобная деятельность не служит миру и стабильности в регионе.

Глава МИД Азербайджана также напомнил, что предвзятые и провокационные обвинения в адрес нашей страны после антитеррористических мероприятий в корне противоречат докладам и заявлениям представителей специализированных учреждений ООН, в том числе активно действующих в Армении, и безосновательность этих утверждений против нашей страны уже доказана.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: Bəzi üçüncü tərəflərin destruktiv fəaliyyəti bölgədə sülhə xidmət etmir

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