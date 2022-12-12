Джейхун Байрамов: Армения отказывается предоставлять полную информацию о заминированных территориях

"Армения отказывается предоставлять полную информацию о заминированных территориях. Более того, Армения массово устанавливает новые мины на территории Азербайджана".

Армения отказывается предоставлять полную информацию о заминированных территориях Азербайджана, более того, она массово устанавливает новые мины на территории страны.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил 12 декабря на встрече глав МИД стран Восточного партнерства ЕС.

Он отметил, что с августа этого года на суверенных территориях Азербайджана были обнаружены 2 728 противопехотных мин, произведенных в 2021 году в Армении: "Не так давно территория, где установлены мины армянского производства, были проверены руководством российского миротворческого контингента и совместного российского-турецкого мониторингового центра, а также военными атташе аккредитованных в Азербайджане посольств. Угрожающая мирному строительству и считающаяся военным преступлением установка мин наносит вред усилиям по примирению после 30-летнего конфликта".

Министр отметил, что ввоз мин на территорию Азербайджане – это злоупотребление Лачинским коридором, предназначенным лишь для гуманитарных целей.