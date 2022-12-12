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Джейхун Байрамов: Армения отказывается предоставлять полную информацию о заминированных территориях

Джейхун Байрамов: Армения отказывается предоставлять полную информацию о заминированных территориях "Армения отказывается предоставлять полную информацию о заминированных территориях. Более того, Армения массово устанавливает новые мины на территории Азербайджана".
Внешняя политика
12 декабря 2022 г. 17:10
Джейхун Байрамов: Армения отказывается предоставлять полную информацию о заминированных территориях

Армения отказывается предоставлять полную информацию о заминированных территориях Азербайджана, более того, она массово устанавливает новые мины на территории страны.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил 12 декабря на встрече глав МИД стран Восточного партнерства ЕС.

Он отметил, что с августа этого года на суверенных территориях Азербайджана были обнаружены 2 728 противопехотных мин, произведенных в 2021 году в Армении: "Не так давно территория, где установлены мины армянского производства, были проверены руководством российского миротворческого контингента и совместного российского-турецкого мониторингового центра, а также военными атташе аккредитованных в Азербайджане посольств. Угрожающая мирному строительству и считающаяся военным преступлением установка мин наносит вред усилиям по примирению после 30-летнего конфликта".

Министр отметил, что ввоз мин на территорию Азербайджане – это злоупотребление Лачинским коридором, предназначенным лишь для гуманитарных целей.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: Armenia refuses to share complete information about mined areas
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Humanitar məqsədlər üçün nəzərdə tutulan Laçın dəhlizindən sui-istifadə edilir"

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