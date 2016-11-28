Дональд Трамп заявил о серьезных нарушениях на выборах в трех штатах CША

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп заявил о серьезных нарушениях на выборах в трех штатах, где выиграла его соперница Хиллари Клинтон. Как сообщает Report, Трамп написал об этом на своей странице в Twitter.

"Серьезное мошенничество на выборах в Виргинии, Нью-Гэмпшире и Калифорнии — так почему СМИ об этом не сообщают? Серьезная предвзятость — большая проблема!" — написал Трамп.

Накануне Д. Трампа также заявил, что миллионы голосов были поданы за Клинтон незаконно.