Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report в поздравлении говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От имени народа Америки поздравляю Вас и азербайджанский народ с Днем Республики и 100-летием Азербайджанской Демократической республики.

Азербайджан и Соединенные Штаты, совместно работая, тесно сотрудничают для решения сложных региональных вызовов. Я высоко ценю Ваше партнерство в сфере безопасности и борьбы с терроризмом, а также долгосрочные торговые связи. Длящееся годами в энергетической сфере сотрудничество достигло в этом году пика посредством транспортировки через Южный газовый коридор первого газа, который обеспечит необходимую энергетическую безопасность Европы, это невиданное достижение. Предстоящие месяцы откроют возможности для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, это создаст более лучшие условия для расширения сотрудничества между США и Азербайджаном. Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, Соединенные Штаты искренне желают сотрудничества с Вами для мирного устойчивого решения этого конфликта.

Еще раз поздравляю Вас и народ Азербайджана с этим знаменательным столетием и с нетерпением жду работы с Вами".