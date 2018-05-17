Доклад ООН: Число городского населения Азербайджана превысит 70 процентов к 2050 году

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Население Азербайджана продолжит расти и к 2050 году достигнет отметки в 11 млн. человек.

Как передает Report, об этом говорится в докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ) ООН.

В организации подчеркивают, что всем мире продолжится процесс урбанизации. К середине текущего века доля городских жителей в мире составит 68% (на сегодняшний день - 55%). Подобные процессы будут происходит и в Азербайджане.

Сегодня уровень городского населения в общей доле жителей республики составляет 56%. Согласно прогнозам экспертов ДЭСВ ООН, к 2025 году городские жители составят 59% от общего числа, а к 2050 году свыше 70% азербайджанцев будут жить в городах.

В докладе также подчеркивается, что численность населения в Азербайджане составляет практически 10 млн., тогда как к 2025 году отметка перевалит за 10,5 млн. и к 2050 году достигнет 11 млн. человек.