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    Доклад ООН: Число городского населения Азербайджана превысит 70 процентов к 2050 году

    Cогласно прогнозам, к 2050 году численность населения в Азербайджане достигнет 11 млн.

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Население Азербайджана продолжит  расти и к 2050 году достигнет отметки в 11 млн. человек.

    Как передает Report, об этом говорится в докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ) ООН.

    В организации подчеркивают, что всем мире продолжится процесс урбанизации. К середине текущего века доля городских жителей в мире составит 68% (на сегодняшний день - 55%). Подобные  процессы  будут происходит и в Азербайджане.

    Сегодня уровень городского населения в общей доле жителей республики составляет 56%. Согласно прогнозам экспертов ДЭСВ ООН, к 2025 году городские жители составят 59% от общего числа, а к 2050 году свыше 70% азербайджанцев будут жить в городах.

    В докладе также подчеркивается, что численность населения в Азербайджане составляет практически 10 млн., тогда как к 2025 году отметка перевалит за 10,5 млн. и к 2050 году достигнет 11 млн. человек.

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