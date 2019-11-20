Экс-посол: Для развития грузино-азербайджанских отношений нужен новый толчок - ИНТЕРВЬЮ

Бывший посол Грузии в Азербайджане (1997-2007) Зураб Гумберидзе дал интервью грузинскому бюро Report. Представляем вашему вниманию данное интервью.

- Господин Гумберидзе, расскажите, пожалуйста, историю о Вашем назначение послом Грузии в Азербайджан?

- Решение об открытии посольства Грузии в Азербайджане было принято в 1994 году. Не могу сказать, что в 1993-1994 гг. у меня было очень много контактов в Баку. По поручению Эдуарда Шеварднадзе перед нами были поставлены определенные задачи и мы несколько раз посетили Баку. Естественно, ускорение процесса открытия посольства Грузии в Азербайджане было очень важно для развития двусторонних. Форсировало эту ситуацию подписание соглашения "Контракта века" в 1994 году. В то время Грузия была намерена оказать содействие в реализации и развитии этого контракта.

В 1994 году я работал в Техническом университете, был заведующим кафедрой и профессором. Я был назначен советником-посланником. И в феврале 1995 года я с несколькими сотрудниками поехал в Азербайджан, и мы заложили основу посольства. Уже с февраля 1995 года в Азербайджане действовало посольство Грузии. В ответ на это в марте 1996 года руководство Азербайджана приняло ответное решение - открыть посольство Азербайджана в Тбилиси, которое начало функционировать через год.

Для меня это было новое направление. Я никогда не боялся новых направлений в своей жизни. Работать в Азербайджане для меня было интересно. Вы знаете, что начало 90-х годов были не простыми для обеих стран. В период моей деятельности в стране происходили интересные моменты, так как началась реализация международных проектов. В развитии грузино-азербайджанских отношений важную роль сыграли президенты двух стран, в особенности Эдуард Шеварднадзе и Гейдар Алиев. Они тесно сотрудничали и благодаря этим отношениям, Грузия и Азербайджан стали не только хорошими друзьями и соседями, но и стратегическими партнерами.

- Обычно послов назначают на 4-5 летний срок, а Вы занимали эту должность в Азербайджане в течение 10 лет. Интересно узнать, с чем это было связано?

- Я могу объяснить это только с тем, что именно тот период был связан с завершением всех международных контрактов, которые начались в 1994-1995 гг. и с обязательствами, которые Грузия должна была выполнить в рамках этих документов. И в декабре 2006 года, когда природный газ начал транспортироваться по территории Грузии в рамках проекта разработки месторождения "Шахдениз", этот период закончился, и соответственно было принято решение о моей замене. Не могу не затронуть особую роль тогдашних президентов Грузии и Азербайджана в реализации этих проектов.

Когда произошла смена власти в Грузии, и к власти пришел Михеил Саакашвили, руководство страны продлило срок моего пребывания в Азербайджане с тем, чтобы завершить эти проекты. Последний документ, который был утвержден в период моей деятельности в качестве посла, это проект строительства железнодорожного сообщения Баку-Тбилиси-Карс. Когда посольство Грузия открылось в Баку, между странами было подписано всего 13 документов, а к завершению моей деятельности их количество превышало 130.

- Вы больше десяти лет жили и работали в Азербайджане. Какое место в Вашей жизни занимает это страна?

- Я немножко вас поправляю. Я три года был советником-посланником. Потом на протяжении 10 лет был послом - 13 лет. И еще два года я был главой представительства Грузинской нефтегазовой корпорации в Азербайджане. В целом это приблизительно 20 лет. 15 лет я представлял государственные интересы, а далее работал в частном секторе. Я очень быстро адаптировался и очень горд, что у меня много друзей в Азербайджане. И очень горжусь тем, что основы и нынешние отношения между Грузией и Азербайджаном сформировались именно в тот трудный период. Развитие двусторонних связей всегда было приоритетным вопросом. За прошедший период в Азербайджане и Грузии произошли большие изменения. Сегодня в Азербайджане можно наблюдать позитивные результаты развития.

Я люблю приезжать в Азербайджан. В Баку бываю периодически. В основном по личным делам и по приглашению друзей и знакомых на разные мероприятия. Я с удовольствием поддерживаю и буду поддерживать связи с Азербайджаном.

- Чему Вы удивлялись в Азербайджане?

- Меня удивляло только то, как к нам, грузинским дипломатам очень тепло и по-дружески относились с самого начала, можно сказать, как к родным. Я вспоминаю, как наши друзья с юмором говорили о том, что нет надобности для налаживания дипломатических связей. Это тепло я чувствовал в любом ранге. Для меня это самое приятное, позитивное и запоминающееся. Моя семья также чувствовала себя как на родине.

- Вы были награждены орденом "Славы". Как Вы это расцениваете?

- До назначения послом я занимался научной деятельностью и в этой сфере у меня были успехи, в том числе я был лауреатом государственной премии Грузии. Но когда тебя награждают таким высшим орденом в стране, где ты работаешь и за вклад в развитие межгосударственных отношений, это для меня не только честь и очередная награда, а это самое большое достижение и высокая оценка за мой труд. Я очень благодарен президенту Азербайджана Ильхаму Гейдаровичу Алиеву за этот орден.

- Вы работали при общенациональном лидере Азербайджана Гейдаре Алиеве. Будучи молодым дипломатом, чему Вы учились у него? Какие у Вас воспоминания, связанные с Гейдаром Алиевым?

- Думаю, что человек учится всю свою жизнь. Если он не учится, значит он не развивается. Любая встреча, разговор, поручения Эдуарда Шеварнадзе были поучительными. У него с Гейдаром Алиевым было много общего с точки зрения огромного опыта. Мы видели, как они в первую очередь, любили свою родину и как они принципиально и целенаправленно достигали необходимых для того периода целей. Можно было только удивляться, как легко они друг-друга понимали.

Тот период был очень сложным, так как в Азербайджане и Грузии в 90-е годы было много проблем. Шеварднадзе и Алиев своими достижениями наглядно демонстрировали, как надо идти вперед для достижения целей. Они, как лидеры своих государств, знали в каком направлении следует вести страну. Они прилагали свои усилия. Гейдар Алиев нас, молодых дипломатов оберегал. Мы всегда ощущали его внимание, что помогало нам работать. Все понимали, что решались вопросы, которые нужны были и Грузии, и Азербайджану. У Гейдара Алиева была сильная сторона - он обладал глубокими знаниями о культуре и архитектуре своей страны. Он всех удивлял своими глубокими знаниями.

У меня очень много воспоминаний, связанных с Гейдаром Алиевым. Когда в Грузии происходили определенные события, политические процессы, он всегда лично интересовался, выяснял детали. Естественно, что у него было много источников, но бывало что он и у меня дополнительно узнавал информацию. Наблюдать как Шеварднадзе и Алиева по-дружески обсуждали какие-то вопросы, всегда было очень интересно. Многие позитивные воспоминания связаны с первым визитом Гейдара Алиева в Грузию в 1996 году, когда были подписаны важные документы.

- Как Вы оцениваете нынешние отношения между Азербайджаном и Грузией? Какие имеются новые возможности для их углубления?

- Я доволен нынешним уровнем отношений между нашими странами. Мы стратегические партнеры. Реализованы важнейшие стратегические и глобальные проекты. Мы много раз доказывали друг другу, что умеем жить, работать и дружить вместе. Каждый этап отношений требует нового импульса. Считаю, что страны должны находить и реализовать новые проекты, которые принесут пользу обеим сторонам. Я патриот своей страны и хочу, чтобы в Грузии было много хорошего. Грузия и Азербайджан во многих сферах дополняют друг друга. И есть очень много возможностей для сотрудничества по многим направлениям, таким как, развитие транзитного коридора, сферы туризма и культурных связей.

Я думаю о завтрашнем дне. Если у меня спросят как у эксперта по Азербайджану, у обеих сторон имеется большой потенциал, их нужно выявлять и потом обсуждать на высоком уровне. Мы должны продолжать развивать транспортный коридор, найти новых партнеров и сделать его еще более привлекательным. На политическом уровне и в рамках международных организаций Грузия и Азербайджан всегда поддерживали и поддерживают друг друга. Мы знали цену независимости и помогали друг другу строить эту независимость.

- Говоря об азербайджано-грузинских отношениях невозможно не затронуть вопрос о делимитации. Как Вы можете прокомментировать этот вопрос?

- В рамках комиссии по делимитации начиная с 1995 года периодически обсуждались разные вопросы. Вы знаете, что делимитация 1/3 границы не завершена. Если вопрос остается открытым, то вокруг него, к сожалению, появляются свои отрицательные моменты. По комплексу Давида Гареджи (Кешикчидаг - ред.) позиция Грузии и Азербайджана в целом, известна. Я одно могу точно сказать, что этот вопрос надо обязательно решать в духе дружбы и взаимопонимания. Это уже задача тех структур, которые должны довести этот вопрос до конца. Видимо, в какой-то мере решение этого вопроса затянулось. Проблема не простая. Мы должны найти справедливые и объективные варианты решения данного вопроса и они должны обсуждаться в рамках комиссии.

- Грузия и Азербайджан страдают от одной проблемы – это оккупация. Как Вы считаете, возможен ли мир на Южном Кавказе?

- Думаю, что эти конфликты не простые. Можно сказать, что они очень сложные. Сказать, что мы сможем решить их сегодня или завтра, это скорее всего, самообман. Мы приветствуем любые формы переговоров, направленных на мирное решение конфликтов. Все международные организации поддерживают мирное урегулирование вопроса, но к сожалению, в мире не существует стандартная формула для их решения. Каждый конфликт, каждая проблема индивидуальная. Глубоко верю в мирное урегулирование конфликтов. Трудно сказать какая форма решения будет. На Кавказе должен воцариться мир. У этого региона есть много перспектив для процветания, но существующие конфликты мешают полному развитию и региона и стран. Вызывает сожаление тот факт, что люди изгнаны с родных земель. И в Азербайджане есть беженцы. Беженцы как и в Грузии, так и в Азербайджане мечтают вернуться в родные земли. Оккупированные регионы не развиваются и не имеют перспектив. Территориальная целостность Грузии и Азербайджана признана на международном уровне, и она должна быть восстановлена. Грузия старается разными путями содействовать решению проблемы.

Сепаратизм очень серьезная болезнь и к сожалению, мы заразились этим вирусным заболеванием. Однозначной реальной формулы для борьбы против сепаратизма нигде нет. Я очень хочу быть оптимистом, но с другой стороны, существуют определенные условия. Очень важно решить вопрос объективно и позитивно. Рано или поздно оккупированные территории будут возвращены. И это самая главная задача.

- Господин Гумберидзе, было бы интересно узнать в какой сфере Вы продолжаете свою деятельность?

- Я занимаюсь частным бизнесом. Больше принадлежу самому себе. У меня два сына и пока два внука. Я очень люблю проводить время со своими внуками. Надеюсь, что и им нравится проводить время с дедушкой. До дипломатической деятельности я 20 лет преподавал. Всегда люблю новые этапы и не боюсь менять направление деятельности.

- В завершении хотелось бы узнать Ваши пожелания Азербайджану и азербайджанскому народу.

- Азербайджанский народ, страна и руководство страны на правильном пути. Я положительно оцениваю путь развития Азербайджана. Знаю, что нагорно-карабахский вопрос - важнейшая проблема страны. Уверен, что уважаемый президент Ильхам Гейдарович правильно представляет решение этого вопроса. Как в политическом, так и в экономическом плане страна имеет много успехов. Многие государства высоко ценят прогресс в Азербайджане. Для меня, конечно же, важно чтобы в Азербайджане царил мир, и страна процветала. Это важно и для моей страны. Грузия очень уважает Азербайджан и азербайджанский народ. Я, конечно, не просто говорю, а болею этим, чтобы как можно больше развивались взаимовыгодные отношения между двумя странами. Весь период нашей независимости доказал, что для Грузии Азербайджан является важной страной, соседом и стратегическим партнером. Азербайджан всегда являлся и будет братской и важной страной для Грузии. Между нашими странами всегда была и есть поддержка, что очень важно. Думаю, что в этом плане мы будет двигаться только вперёд, и тут другого варианта нет.