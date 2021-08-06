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Депутат: Отправленная в Турцию для тушения пожаров группа состоит из сотрудников МЧС

Депутат: Отправленная в Турцию для тушения пожаров группа состоит из сотрудников МЧС "В социальных сетях целенаправленно распространяется информация о том, что якобы отправленная из нашей страны для тушения лесных пожаров в Турции группа состоит из солдат, а не сотрудников МЧС. Эти сообщения не имеют под собой никаких оснований и носят пр
Внешняя политика
6 августа 2021 г. 18:00
Депутат: Отправленная в Турцию для тушения пожаров группа состоит из сотрудников МЧС

"В социальных сетях целенаправленно распространяется информация о том, что якобы отправленная из нашей страны для тушения лесных пожаров в Турции группа состоит из солдат, а не сотрудников МЧС. Эти сообщения не имеют под собой никаких оснований и носят провокационный характер".

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Азербайджана Джейхун Мамедов.

По его словам, в эти трудные дни все должны быть солидарны, придерживаться единой позиции, быть рядом с братским турецким народом: "Некоторые, не понимая этого, пытаются разжечь вражду между народами двух дружественных и братских стран".

Депутат отметил, что в Турцию отправлены не военные, а сотрудники МЧС, которые с честью выполняют свой долг: "Они успешно продолжают свою профессиональную деятельность по тушению пожаров на протяжении десятилетий. Каждый из них несколько раз в год посещал различные тренинги и курсы как в нашей стране, так и за рубежом. Они неоднократно принимали активное участие в тушении пожаров в нашей стране. Им удалось успешно предотвратить пожары в жилых зданиях, а также лесные пожары. В МЧС, как и в ряде других структур, есть свои офицеры, прапорщики, сверхсрочники. В братскую страну были отправлены профессиональные пожарные. Сегодня они с честью и достоинством справляются со своими обязанностями в Турции.

Официальные лица Турции, в том числе президент страны, министр иностранных дел неоднократно выражали признательность Азербайджану за оказанную Турции братскую помощь. Они высоко оценили роль и труд азербайджанских пожарных в тушении лесных пожаров в Турции.

Несомненно, эта поддержка и помощь еще больше укрепят дружбу и братство между странами. Враждебно настроенные силы не смогут достичь своих целей. Крепкая дружба и нерушимое братство между Азербайджаном и Турцией выдержали испытание временем".

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Версия на азербайджанском языке "Türkiyəyə göndərilən yanğınsöndürən heyətin əsgərlər olması barədə məlumatlar əsassızdır" - RƏY

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