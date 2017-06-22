Депутат Милли Меджлиса будет наблюдать за парламентскими выборами в Казахстане

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Депутат Милли Меджлиса Джаваншир Фейзиев посетит 28 июня Астану для наблюдения за предстоящими в Казахстане парламентскими выборами.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса.

Дж.Фейзиев будет наблюдать за выборами по линии Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран. Наряду с другими наблюдателями, он посетит ряд избирательных участков, проследит за ходом процесса и активностью граждан.

Поездка завершится 29 июня.