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    Депутат Милли Меджлиса будет наблюдать за парламентскими выборами в Казахстане

    Джаваншир Фейзиев будет наблюдать за выборами по линии Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Депутат Милли Меджлиса Джаваншир Фейзиев посетит 28 июня Астану для наблюдения за предстоящими в Казахстане парламентскими выборами.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса.

    Дж.Фейзиев будет наблюдать за выборами по линии Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран. Наряду с другими наблюдателями, он посетит ряд избирательных участков, проследит за ходом процесса и активностью граждан.

    Поездка завершится 29 июня. 

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