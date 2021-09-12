Делегация парламента Казахстана побывала в городах Шуша и Физули

Находящаяся в Азербайджане с визитом делегация под руководством председателя Комитета по международным связям, обороне и безопасности Мажилиса парламента Республики Казахстан Айгуль Куспан побывала в городах Шуша и Физули.

Находящаяся в Азербайджане с визитом делегация под руководством председателя Комитета по международным связям, обороне и безопасности Мажилиса парламента Республики Казахстан Айгуль Куспан побывала в городах Шуша и Физули.

Как передает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, казахскую делегацию сопровождали заместитель председателя ММ и руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Казахстан Адиль Алиев и председатель Комитета по международным отношениям и межпарламентским связям азербайджанского парламента Самед Сеидов.

Прибыв в Шушу, гости ознакомились со стенами Крепости, мавзолеем Моллы Панаха Вагифа и мечетью Юхары Говхар-ага. Они также посетили Музей ковров и побывали в Джыдырской равнине и у родника Иса-булагы. Посетителей информировали о том, что эти памятники после освобождения Шуши восстанавливались под непосредственным руководством Президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

В тот же день члены делегации казахского парламента прибыли в город Физули и посетили недавно сданный в эксплуатацию Физулинский аэропорт, где им было сказано, что в отстроенной в сжатые сроки воздушной гавани на днях прошли летные испытания, показавшие его готовность к приему как грузовых, так и пассажирских воздушных судов.

Гости также ознакомились с новой 110/35/10-киловольтной подстанцией в городе Физули, построенной по поручению Президента Ильхама Алиева в самые короткие сроки. Эта подстанция будет обеспечивать как городской аэропорт, так и всю инфраструктуру, которую предстоит построить в самом Физули и в окрестных селах.