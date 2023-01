Действующий председатель ОБСЕ осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

Председатель ОБСЕ Буяр Османи решительно осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Как сообщает Report, об этом Османи написал в своем Twitter-аккаунте .

Он призвал привлечь виновных к ответственности. "Нападения на дипломатические представительства недопустимы. Выражаю соболезнования семье погибшего и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - отметил действующий председатель ОБСЕ.

Напомним, 27 января около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший прорвался через пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Напавший на посольство Азербайджана задержан.