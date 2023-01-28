Действующий председатель ОБСЕ осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

Он призвал привлечь виновных к ответственности. "Нападения на дипломатические представительства недопустимы. Выражаю соболезнования семье погибшего и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - отметил действующий председатель ОБСЕ.
Напомним, 27 января около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший прорвался через пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.
Напавший на посольство Азербайджана задержан.
Strongly condemn tdy’s attack on the Embassy of #Azerbaijan in #Tehran & call for accountability of the perpetrators. Attacks against diplomatic missions are unacceptable. Condolences to the family of the victim and wishes for swift recovery to the injured@AzerbaijanMFA