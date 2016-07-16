​Член Великого национального собрания Турции: Ночь мы провели в подвале здания парламента - ЭКСКЛЮЗИВ

Стамбул. 16 июля. REPORT.AZ/ Примерно сотня депутатов Великого национального собрания Турции провела ночь в безопасности в подвале здания парламента.

Об этом сообщил турецкому бюро Report депутат Великого национального собрания Турции Левент Гёк.

Он отметил, что депутаты собрались для проведения чрезвычайного заседания парламента в связи со сложившейся ситуацией: "Однако события не позволили провести заседание. На здание семь раз подряд были брошены бомбы. Это невиданное событие в истории Великого национального собрания Турции. Несмотря на это, мы продолжаем обсуждение сложившейся ситуации с представителями других партий".

Л.Гёк отметил, что представляемая им Республиканская народная партия всегда поддерживала демократию в стране: "Турция может развиваться только демократическим путем. Турция выражает жесткую позицию в отношении тех, кто пытается нарушить этот принцип".