Хуан Чжи-ян: Тайвань может принять участие в восстановительных работах в Карабахе

Профильные учреждения Тайваня (Китай) могут принять участие в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана.

Профильные учреждения Тайваня (Китай) могут принять участие в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом в интервью анкарскому бюро Report заявил представитель Тайбэйской экономической и культурной миссии в Анкаре Хуан Чжи-ян.

По его словам, Тайвань имеет полную цепочку поставок в строительстве, а также участвует в различных международных инфраструктурных проектах.

"Мы надеемся, что участие наших бизнес-кругов в реконструкции, в том числе в Карабахе, будет облегчено. Мы хотим иметь больше информации и надежных контактов, чтобы в ближайшее время можно было разработать и реализовать осуществимый и надежный план", - сказал Хуан Чжи-ян.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ccылке.