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Хуан Чжи-ян: Тайвань может принять участие в восстановительных работах в Карабахе

Хуан Чжи-ян: Тайвань может принять участие в восстановительных работах в Карабахе Профильные учреждения Тайваня (Китай) могут принять участие в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана.
Внешняя политика
20 декабря 2023 г. 16:43
Хуан Чжи-ян: Тайвань может принять участие в восстановительных работах в Карабахе

Профильные учреждения Тайваня (Китай) могут принять участие в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом в интервью анкарскому бюро Report заявил представитель Тайбэйской экономической и культурной миссии в Анкаре Хуан Чжи-ян.

По его словам, Тайвань имеет полную цепочку поставок в строительстве, а также участвует в различных международных инфраструктурных проектах.

"Мы надеемся, что участие наших бизнес-кругов в реконструкции, в том числе в Карабахе, будет облегчено. Мы хотим иметь больше информации и надежных контактов, чтобы в ближайшее время можно было разработать и реализовать осуществимый и надежный план", - сказал Хуан Чжи-ян.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ccылке.

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Версия на английском языке Taiwan may participate in reconstruction work in Karabakh, says Chih-Yang Huang
Версия на азербайджанском языке Nümayəndə: “Tayvan Qarabağdakı yenidənqurma işlərində iştirak edə bilər”

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