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Чавушоглу: Сотрудничество Азербайджана и Венгрии в энергетической сфере – позитивное явление

Чавушоглу: Сотрудничество Азербайджана и Венгрии в энергетической сфере – позитивное явление "Достижение договоренности между Азербайджаном и Венгрией о сотрудничестве в энергетической сфере – очень позитивное явление".
Внешняя политика
31 января 2023 г. 17:35
Чавушоглу: Сотрудничество Азербайджана и Венгрии в энергетической сфере – позитивное явление

"Достижение договоренности между Азербайджаном и Венгрией о сотрудничестве в энергетической сфере – очень позитивное явление".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что азербайджанский газ будет транспортироваться в Венгрию.

Отметим, что Министерство экономики Азербайджана и Министерство иностранных дел и торговли Венгрии подписали Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере природного газа. Документ подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

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Версия на английском языке Cavusoglu: Azerbaijan-Hungary energy cooperation agreement is good thing
Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: “Azərbaycan və Macarıstan arasında enerji sahəsində əməkdaşlıq razılaşması əldə olunması çox yaxşı haldır”

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