Чавушоглу: Сотрудничество Азербайджана и Венгрии в энергетической сфере – позитивное явление

"Достижение договоренности между Азербайджаном и Венгрией о сотрудничестве в энергетической сфере – очень позитивное явление".

"Достижение договоренности между Азербайджаном и Венгрией о сотрудничестве в энергетической сфере – очень позитивное явление".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что азербайджанский газ будет транспортироваться в Венгрию.

Отметим, что Министерство экономики Азербайджана и Министерство иностранных дел и торговли Венгрии подписали Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере природного газа. Документ подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.