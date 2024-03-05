ЦАМО: Создана сеть экспертов из Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии

Создание сети экспертов из таких стран, как Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия, направлено на организацию и проведение дискуссий на тему борбы с исламофобией.

Создание сети экспертов из таких стран, как Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия, направлено на организацию и проведение дискуссий на тему борьбы с исламофобией.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев на пресс-конференции, посвященной предстоящему мероприятию по борьбе с исламофобией.

По его словам, планируется также собрать группу ученых, которая будет отражать интересы Азербайджана.

Отметим, что международная конференция "Сохранение многообразия: борьба с исламофобией в 2024 году" пройдет 8-9 марта в Баку.