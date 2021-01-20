О нас
Report Georgia
Аудио новости

Бюльбюльоглы: Сколько бы лет ни прошло, народ Азербайджана никогда не забудет этот день

Бюльбюльоглы: Сколько бы лет ни прошло, народ Азербайджана никогда не забудет этот день 20 января в посольстве Азербайджана в Москве состоялось мероприятие, посвященное памяти жертв "Черного января"
Внешняя политика
20 января 2021 г. 11:11
Бюльбюльоглы: Сколько бы лет ни прошло, народ Азербайджана никогда не забудет этот день
Полад Бюльбюльоглы

20 января в Москве в посольстве Азербайджана в России состоялось мероприятие, посвященное памяти жертв "Черного января".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил журналистам посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы, возложив цветы к мемориалу жертв, павших в ночь на 20 января в Баку, а также к барельефу общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в посольстве Азербайджана.

В своём заявлении журналистам посол отметил, что с той ужасной ночи минул 31 год, однако сколько бы лет ни прошло, азербайджанский народ никогда не забудет этот день.

"Трагедия ужасающая, потому что мы были гражданами одной страны. Я хочу особо подчеркнуть, что это было в советское время. Современный Азербайджан никогда не отождествляет этот кошмарный день с демократической Россией. Он остался в нашей истории, как черное пятно. Однако мудрый азербайджанский народ перешагнул через это", - сказал он.

Посол подчеркнул, что общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев стал первым, кто осудил эту трагедию: "21 января Гейдар Алиев вместе с членами своей семьи приехал в здание Посольства и здесь впервые выразил свои претензии советскому руководству. В то время этот шаг требовал очень большого мужества и веры. Будучи великим политиком, Гейдар Алиев понимал, что, в первую очередь, страшному событию необходимо дать политическую оценку. И именно он первым это сделал".

"Сегодня наше успокоение в том, что в прошлом году Азербайджан под руководством верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в результате 44 дневной войны одержал победу и освободил Карабахские земли. Этим он воздал большую честь тем, кто ушел 20 января и стал шехидом за свободу, за независимость своей Родины. Мечты Гейдара Алиева воплотил в жизнь его сын Ильхам Алиев. Он вернул Узеира Гаджибекова, Натаван, Бюльбюль Шуше. Он вернул Карабах Азербайджану. Сегодня Карабах – это Азербайджан, а Шуша – это культурная столица Азербайджана", - сказал Полад Бюльбюль оглы.

Отметим, что перед посольством Азербайджана также установлен стенд памяти героев 20 января, куда все желающие смогут возложить цветы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bülbüloğlu: “Azərbaycan xalqı bu günü heç vaxt unutmayacaq”

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Обнародован размер затраченных на закупку вакцин от коронавируса средств
Обнародован размер затраченных на закупку вакцин от коронавируса средств
19 января 2021 г. 12:19
В Азербайджане в отношении еще одного армянского террориста возбуждено уголовное дело
В Азербайджане в отношении еще одного армянского террориста возбуждено уголовное дело
18 января 2021 г. 18:19
На станцию 8 ноября Бакметрополитена назначен новый начальник
На станцию "8 ноября" Бакметрополитена назначен новый начальник
18 января 2021 г. 16:01
Законопроект о статусе военнослужащих выносится на обсуждение
Законопроект о статусе военнослужащих выносится на обсуждение
18 января 2021 г. 11:49
В Карабахе создадут Музей культуры
В Карабахе создадут Музей культуры
18 января 2021 г. 11:41
Политолог: Демократы не в силах простить Трампу его победу в 2016 году
Политолог: Демократы не в силах простить Трампу его победу в 2016 году
14 января 2021 г. 18:04
В Азербайджане закрылся офис германского банка KfW
В Азербайджане закрылся офис германского банка KfW
14 января 2021 г. 11:36
Российский депутат: Для реванша нужно иметь силы, которых у Армении нет
Российский депутат: Для реванша нужно иметь силы, которых у Армении нет
13 января 2021 г. 15:03
Казахстанский депутат-азербайджанец: Ильхам Алиев сделал все, чтобы решить карабахскую проблему
Казахстанский депутат-азербайджанец: Ильхам Алиев сделал все, чтобы решить карабахскую проблему
13 января 2021 г. 12:51
В Азербайджане названы самые популярные имена для детей в прошлом году
В Азербайджане названы самые популярные имена для детей в прошлом году
13 января 2021 г. 11:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi