БИГ поддержит Новую Каледонию в Международном суде

Бакинская инициативная группа (БИГ) поддержит Новую Каледонию в Международном суде ООН.

Бакинская инициативная группа (БИГ) поддержит Новую Каледонию в Международном суде ООН.

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном коммюнике по итогам международной конференции "Деколонизация: Новый ренессанс", проведенной по инициативе БИГ в Стамбуле.

Напомним, что главная цель Бакинской инициативной группы, созданной в 2023 году как международное НПО - поддержка борьбы против колониализма и неоколониализма.

Бакинская инициативная группа вновь продемонстрировала свою поддержку в этот кризисный период политической истории Новой Каледонии, и продолжит свою деятельность в региональных и международных организациях, особенно на уровне Международного суда.