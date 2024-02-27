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БИГ поддержит Новую Каледонию в Международном суде

БИГ поддержит Новую Каледонию в Международном суде Бакинская инициативная группа (БИГ) поддержит Новую Каледонию в Международном суде ООН.
Внешняя политика
27 февраля 2024 г. 14:43
БИГ поддержит Новую Каледонию в Международном суде

Бакинская инициативная группа (БИГ) поддержит Новую Каледонию в Международном суде ООН.

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном коммюнике по итогам международной конференции "Деколонизация: Новый ренессанс", проведенной по инициативе БИГ в Стамбуле.

Напомним, что главная цель Бакинской инициативной группы, созданной в 2023 году как международное НПО - поддержка борьбы против колониализма и неоколониализма.

Бакинская инициативная группа вновь продемонстрировала свою поддержку в этот кризисный период политической истории Новой Каледонии, и продолжит свою деятельность в региональных и международных организациях, особенно на уровне Международного суда.

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Версия на английском языке ФотоBaku Initiative Group to support New Caledonia in International Court of Justice
Версия на азербайджанском языке ФотоBakı Təşəbbüs Qrupu Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində Yeni Kaledoniyaya dəstək verəcək

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