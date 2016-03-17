Депутаты парламента Беларуси провели ряд встреч в рамках визита в Баку

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Депутаты парламента Беларуси Людмила Кубракова (нижняя палата) и Татьяна Ничишина (верхняя палата) провели ряд встреч в Азербайджане в рамках визита в Баку.

Как сообщает Report, депутаты провели встречу с руководством Милли Меджлиса, на которой обсудили возможности расширения сотрудничества между законодательными органами двух стран.

Как заявила Report Т.Ничишина, межпарламентское сотрудничество является хорошей платформой, которая позволяет укреплять взаимопонимание и многоплановое сотрудничество между Азербайджаном и Беларусью. По ее словам, все страны готовы находить взаимные точки пересечения для развития связей в различных сферах.

Депутаты также посетили Бакинский Славянский Университет, где ознакомились с деятельностью действующего при университете Центра Языка и Культуры Беларуси. Кроме того, Л.Кубракова и Т.Ничишина провели встречу с ректором БСУ Асифом Гаджиевым.

В рамках визита белорусские депутаты посетили Центр Гейдара Алиева, Ичеришехер. Беларусские депутаты выразили удовлетворение результатами визита.