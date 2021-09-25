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Байрамов встретился в ООН с коллегами из Движения неприсоединения

Байрамов встретился в ООН с коллегами из Движения неприсоединения Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел двусторонние встречи с коллегами из государств-членов Движения неприсоединения.
Внешняя политика
25 сентября 2021 г. 00:32
Байрамов встретился в ООН с коллегами из Движения неприсоединения

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел двусторонние встречи с коллегами из государств-членов Движения неприсоединения (ДН).

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Так, Д.Байрамов встретился с коллегами из Сирии, Гватемалы, Федерации Сент-Китс и Невис, Гренады и Королевства Лесото.

Стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и странами-членами ДН, а также по важным вопросам повестки дня организации.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам сотрудничества и взаимной поддержки в рамках международных организаций, а также по интересующим вопросам повестки дня 76-й сессии Генассамблеи ООН.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov BMT-də daha beş həmkarı ilə görüşüb

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