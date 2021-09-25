Байрамов встретился в ООН с коллегами из Движения неприсоединения

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел двусторонние встречи с коллегами из государств-членов Движения неприсоединения.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел двусторонние встречи с коллегами из государств-членов Движения неприсоединения (ДН).

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Так, Д.Байрамов встретился с коллегами из Сирии, Гватемалы, Федерации Сент-Китс и Невис, Гренады и Королевства Лесото.

Стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и странами-членами ДН, а также по важным вопросам повестки дня организации.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам сотрудничества и взаимной поддержки в рамках международных организаций, а также по интересующим вопросам повестки дня 76-й сессии Генассамблеи ООН.