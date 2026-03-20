    Байрамов и Саидов выступили за наращивание усилий по стабилизации на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    • 20 марта, 2026
    • 13:10
    Байрамов и Саидов выступили за наращивание усилий по стабилизации на Ближнем Востоке

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с узбекским коллегой Бахтиёром Саидовым ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке на фоне нарастающей напряженности.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана по итогам телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств двух стран.

    В ходе беседы стороны затронули вопросы сотрудничества, вытекающие из стратегического союзничества между Азербайджаном и Узбекистаном. Министры выразили глубокую обеспокоенность усилением напряженности в регионе, подчеркнув, что военная эскалация представляет серьезную угрозу не только региональной безопасности, но и глобальной стабильности.

    Была отмечена важность наращивания усилий по обеспечению стабильности на Ближнем Востоке.

    Кроме того, Байрамов и Саидов обменялись поздравлениями по случаю праздников Рамазан и Новруз, пожелав дальнейшего укрепления единства и сотрудничества между двумя странами.

    Ceyhun Bayramov özbəkistanlı həmkarı ilə Yaxın Şərqdəki təhlükəsizliyi müzakirə edib
    Jeyhun Bayramov discusses Middle East security with Uzbek counterpart
    Ты - Король

    13:47

    США и Израиль нанесли удары по порту Бендер-Ленге

    Другие страны
    13:40

    Пекин выступил за бесперебойный рынок нефти на фоне роста мировых цен

    Другие страны
    13:35

    Альбанезе поручил разработать налог на сверхдоходы энергокомпаний Австралии

    Другие страны
    13:28

    МИД Азербайджана поздравил Тунис с Днем независимости

    Внешняя политика
    13:20

    Ахмед аш-Шараа: Сирия стремится избежать вовлечения в региональный конфликт

    Другие страны
    13:14

    Иран обвинил Великобританию в предвзятом подходе к конфликту на Ближнем Востоке

    Другие страны
    13:10

    Байрамов и Саидов выступили за наращивание усилий по стабилизации на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    12:53

    Шахбаз Шариф подтвердил солидарность Пакистана с Азербайджаном

    Внешняя политика
    12:35

    Казахстан получил все экспертизы по делу самолета AZAL, техкомиссия готовит итоговый доклад

    Другие страны
