Байрамов и Саидов выступили за наращивание усилий по стабилизации на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с узбекским коллегой Бахтиёром Саидовым ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке на фоне нарастающей напряженности.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана по итогам телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств двух стран.

В ходе беседы стороны затронули вопросы сотрудничества, вытекающие из стратегического союзничества между Азербайджаном и Узбекистаном. Министры выразили глубокую обеспокоенность усилением напряженности в регионе, подчеркнув, что военная эскалация представляет серьезную угрозу не только региональной безопасности, но и глобальной стабильности.

Была отмечена важность наращивания усилий по обеспечению стабильности на Ближнем Востоке.

Кроме того, Байрамов и Саидов обменялись поздравлениями по случаю праздников Рамазан и Новруз, пожелав дальнейшего укрепления единства и сотрудничества между двумя странами.