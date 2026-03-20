    Xarici siyasət
    • 20 mart, 2026
    • 13:00
    Ceyhun Bayramov özbəkistanlı həmkarı ilə Yaxın Şərqdəki təhlükəsizliyi müzakirə edib

    Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Özbəkistanın xarici işlər naziri Baxtiyor Saidovla Yaxın Şərqdəki təhlükəsizliyi müzakirə edib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən (XİN) məlumat verilib.

    Qeyd edilib ki, nazirlər arasındakı telefon danışığı zamanı iki ölkə arasında strateji müttəfiqlik münasibətlərindən irəli gələn əməkdaşlıq məsələlərindən danışılıb.

    Bölgədə daha da artan gərginlikdən dərin narahatlıq ifadə olunub, hərbi eskalasiyanın yalnız regional təhlükəsizliyi deyil, eyni zamanda qlobal sabitliyi də ciddi şəkildə təhdid etdiyi vurğulanıb. Sabitliyin bərqərar olunması istiqamətində səylərin artırılmasının əhəmiyyəti diqqətə çatdırılıb.

    Nazirlər müqəddəs Ramazan bayramı və Novruz bayramı münasibətilə təbriklərini çatdırıb, xalqlarımız və iki ölkə arasında birliyin və əməkdaşlığın daha da möhkəmlənməsini arzulayıblar.

    Nazirlər, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər ikitərəfli və regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.

    Байрамов и Саидов выступили за наращивание усилий по стабилизации на Ближнем Востоке
    Jeyhun Bayramov discusses Middle East security with Uzbek counterpart

    13:59

    Şuşada Novruz şənlikləri təşkil edilib

    Sosial müdafiə
    13:58

    ABŞ və İsrail Bəndər Lingə limanına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    13:53

    Əhməd əş-Şəraa: Suriya regional münaqişəyə cəlb olunmaqdan qaçmağa çalışır

    Digər ölkələr
    13:44

    Azərbaycan ötən ay əhəng daşı istehsalını 2 dəfədən çox artırıb

    Sənaye
    13:38

    Azərbaycan millisinin "FIFA Series – 2026" turniri üçün heyəti açıqlanıb

    Futbol
    13:30

    Elşən Abdullayev: "Vurduğum zərbənin gözəl qola çevriləcəyini gözləmirdim"

    Futbol
    13:29

    İran Böyük Britaniyanı Yaxın Şərqdəki münaqişəyə qərəzli yanaşmada ittiham edib

    Digər ölkələr
    13:25

    Azərbaycan XİN Müstəqillik Günü münasibətilə Tunisi təbrik edib

    Xarici siyasət
    13:18

    Ötən gün qanunsuz saxlanılan 15 avtomat, 22 tüfəng aşkarlanıb

    Hadisə
