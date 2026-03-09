Байрамов и глава МИД Сомали отметили важность деэскалации на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с главой МИД Сомали Абдисалам Абди Али.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Министры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая военную эскалацию в регионе, а также атаку беспилотников со стороны Ирана на Азербайджан.

В ходе разговора подчеркнуто, что подобные действия направлены против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и создают риски для региональной стабильности. Сомалийская сторона решительно осудила эти атаки. Стороны отметили важность соблюдения норм и принципов международного права, а также предотвращения дальнейшей эскалации напряженности для региональной и глобальной безопасности.

Главы МИД также обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах двусторонних отношений между Азербайджаном и Сомали, включая политический диалог и сотрудничество в рамках международных организаций. В этом контексте была отмечена важная роль Сомали как непостоянного члена Совета Безопасности ООН.