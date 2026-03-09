Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Байрамов и глава МИД Сомали отметили важность деэскалации на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    • 09 марта, 2026
    • 16:27
    Байрамов и глава МИД Сомали отметили важность деэскалации на Ближнем Востоке

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с главой МИД Сомали Абдисалам Абди Али.

    Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

    Министры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая военную эскалацию в регионе, а также атаку беспилотников со стороны Ирана на Азербайджан.

    В ходе разговора подчеркнуто, что подобные действия направлены против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и создают риски для региональной стабильности. Сомалийская сторона решительно осудила эти атаки. Стороны отметили важность соблюдения норм и принципов международного права, а также предотвращения дальнейшей эскалации напряженности для региональной и глобальной безопасности.

    Главы МИД также обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах двусторонних отношений между Азербайджаном и Сомали, включая политический диалог и сотрудничество в рамках международных организаций. В этом контексте была отмечена важная роль Сомали как непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

    Джейхун Байрамов Абдисалам Абди Али эскалация на Ближнем Востоке азербайджано-сомалийские отношения
    Ceyhun Bayramov somalili həmkarı ilə Naxçıvana dron hücumunu müzakirə edib
    Jeyhun Bayramov, Somali FM mull escalation in Middle East
    Ты - Король

    Последние новости

    16:47

    Спецкоординатор ООН по Ливану прибыла в Израиль

    Другие страны
    16:47

    Пашинян примет участие в видеоконференции ЕС с лидерами стран Ближнего Востока

    Другие страны
    16:30

    Минобороны Азербайджана: Ракетная атака на Турцию - серьезная угроза миру в регионе

    В регионе
    16:30

    Выпущенная из Ирана ракета обезврежена НАТО в воздушном пространстве Турции

    В регионе
    16:27

    Байрамов и глава МИД Сомали отметили важность деэскалации на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    16:16

    Сырский: ВСУ пытаются перехватить инициативу на фронте

    Другие страны
    16:14
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 42 человека, включая дипломатов - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    16:07

    Ровшан Амирджанов: В Азербайджане выросли цены на золото всех проб

    Бизнес
    16:07

    Итконен: ЕС обеспокоен ростом цен на энергоносители, не видит риска дефицита нефти и газа

    Другие страны
    Лента новостей