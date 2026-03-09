İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Ceyhun Bayramov somalili həmkarı ilə Naxçıvana dron hücumunu müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 09 mart, 2026
    • 16:08
    Ceyhun Bayramov somalili həmkarı ilə Naxçıvana dron hücumunu müzakirə edib

    Somalinin xarici işlər və beynəlxalq əməkdaşlıq naziri Abdisalam Abdi Ali Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramova zəng vurub.

    Bu barədə "Report"a Xarici İşlər Nazirliyindən (XİN) məlumat verilib.

    Qeyd edilib ki, telefon danışığı zamanı Yaxın Şərqdə hərbi eskalasiya, eləcə də İran tərəfindən Azərbaycana edilmiş dron hücumu ilə bağlı müzakirə aparılıb.

    Bu cür addımların Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı yönəldiyi və regionda sabitlik üçün risklər yaratdığı vurğulanıb, Somali tərəfi bu hücumları qətiyyətlə pisləyib. Tərəflər beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə hörmət edilməsinin, eləcə də regional və qlobal təhlükəsizlik üçün gərginliyin daha da artmasının qarşısının alınmasının vacibliyini qeyd ediblər.

    Telefon danışığı zamanı habelə Azərbaycan ilə Somali arasında ikitərəfli münasibətlərin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, o cümlədən siyasi dialoq, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Bu çərçivədə, Somalinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü qismində oynadığı rolun əhəmiyyəti qeyd edilib.

    Байрамов и глава МИД Сомали отметили важность деэскалации на Ближнем Востоке
    Jeyhun Bayramov, Somali FM mull escalation in Middle East

    Son xəbərlər

    16:57

    Ceyhun Bayramov portuqaliyalı həmkarı ilə Yaxın Şərqdəki müharibə fonunda riskləri müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    16:51

    İlham Əliyev Müctəba Xameneyini İranın ali rəhbəri seçilməsi münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    16:48

    Aleksandr Sırski: Ukrayna cəbhədə təşəbbüsü ələ keçirməyə çalışır

    Digər ölkələr
    16:45

    Azərbaycan və Rumıniya XİN başçıları bölgədə mövcud təhlükəsizlik vəziyyətini müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    16:26

    Azərbaycan MN: Türkiyəyə raket hücumu regional sülh və təhlükəsizliyə ciddi təhdiddir

    Hərbi
    16:24

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XIX turun oyun cədvəli açıqlanıb

    Komanda
    16:22

    İtkonen: Aİ enerji daşıyıcılarının bahalaşmasından narahatdır, neft və qaz defisiti riski görmür

    Energetika
    16:20

    Paşinyan Müctəba Xameneini İranın ali rəhbəri seçilməsi münasibətilə təbrik edib

    Region
    16:19

    SEPAH Küveytdəki ABŞ aviabazasına hücum etdiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti