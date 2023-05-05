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Байрамов и Чавушоглу провели переговоры по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

Байрамов и Чавушоглу провели переговоры по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией 5 мая состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхуном Байрамовым и Мевлютом Чавушоглу.
Внешняя политика
5 мая 2023 г. 14:43
Байрамов и Чавушоглу провели переговоры по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

5 мая состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхуном Байрамовым и Мевлютом Чавушоглу.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Министры провели обмен мнениями по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, а также по текущей ситуации в регионе.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран также обсудили недавние переговоры по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Стороны затронули и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке Bayramov, Cavusoglu discuss negotiations on Azerbaijan-Armenia peace agreement 
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov və Mövlud Çavuşoğlu Azərbaycan-Ermənistan sülh sazişi üzrə danışıqları müzakirə edib

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