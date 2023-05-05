Байрамов и Чавушоглу провели переговоры по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

5 мая состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхуном Байрамовым и Мевлютом Чавушоглу.
Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
Министры провели обмен мнениями по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, а также по текущей ситуации в регионе.
Главы внешнеполитических ведомств двух стран также обсудили недавние переговоры по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.
Стороны затронули и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.