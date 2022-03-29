Багдад Амреев: Диаспорские организации тюркских государств объединяют более 20 млн турок

«Десятки миллионов наших соотечественников проживают и работают за рубежом. Эта цифра касается только работающих в зарубежных странах тюрок. Кроме них, у нас имеются соотечественники, являющиеся гражданами стран, в которых они проживают».

«Десятки миллионов наших соотечественников проживают и работают за рубежом. Эта цифра касается только работающих в зарубежных странах тюрок. Кроме них, у нас имеются соотечественники, являющиеся гражданами стран, в которых они проживают».

Об этом турецкому бюро Report сообщил генеральный секретарь Организации турецких государств (ОТГ) Багдад Амреев.

По его словам, действующие за рубежом диаспорские организации тюркских государств объединяют в себе более двадцати миллионов тюрок.

Генсек отметил, что ОТГ регулярно проводит встречи и поддерживает контакты с диаспорскими организациями тюркских государств за рубежом: «Во втором форуме диаспоры тюркоязычных государств, проходящем в Бурсе, также принимают участие руководящие лица структур, ответственных за диаспорские организации. Кроме того, у нас бывают много деловых встреч, на которых обсуждаются решения общих проблем. Эти встречи в основном направлены на помощь нашим соотечественникам, проживающим за рубежом. Конечно же, наши соотечественники не забывают свою Родину и активно сотрудничают со своими странами».