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Багдад Амреев: Диаспорские организации тюркских государств объединяют более 20 млн турок

Багдад Амреев: Диаспорские организации тюркских государств объединяют более 20 млн турок «Десятки миллионов наших соотечественников проживают и работают за рубежом. Эта цифра касается только работающих в зарубежных странах тюрок. Кроме них, у нас имеются соотечественники, являющиеся гражданами стран, в которых они проживают».
Внешняя политика
29 марта 2022 г. 13:33
Багдад Амреев: Диаспорские организации тюркских государств объединяют более 20 млн турок

«Десятки миллионов наших соотечественников проживают и работают за рубежом. Эта цифра касается только работающих в зарубежных странах тюрок. Кроме них, у нас имеются соотечественники, являющиеся гражданами стран, в которых они проживают».

Об этом турецкому бюро Report сообщил генеральный секретарь Организации турецких государств (ОТГ) Багдад Амреев.

По его словам, действующие за рубежом диаспорские организации тюркских государств объединяют в себе более двадцати миллионов тюрок.

Генсек отметил, что ОТГ регулярно проводит встречи и поддерживает контакты с диаспорскими организациями тюркских государств за рубежом: «Во втором форуме диаспоры тюркоязычных государств, проходящем в Бурсе, также принимают участие руководящие лица структур, ответственных за диаспорские организации. Кроме того, у нас бывают много деловых встреч, на которых обсуждаются решения общих проблем. Эти встречи в основном направлены на помощь нашим соотечественникам, проживающим за рубежом. Конечно же, наши соотечественники не забывают свою Родину и активно сотрудничают со своими странами».

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Версия на азербайджанском языке Bağdad Amreyev: "Türk dövlətlərinin diaspor təşkilatları 20 milyondan çox türkü birləşdirir"

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