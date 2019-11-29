Азербайджан оказал Албании гуманитарную помощь

В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, для ликвидации последствий произошедшего 26 ноября в Албании землетрясения силой 6,4 балла, этой стране оказана гуманитарная помощь в размере 500 000 евро.

Как сообщили Report в МИД, по данным действующих на месте происшествия гуманитарных организаций, в результате стихийного бедствия, произошедшего в столице Тиране и втором по величине городе страны Дурресе, разрушились множество зданий, серьезно пострадали дороги, коммуникационные линии и пр. Погибли около 50-ти, ранено большое количество людей.

В связи со сложившейся ситуацией помощь Албании оказали поисково-спасательные группы из Германии, Швейцарии, Франции, Черногории, Сербии, Турции, Греции и Хорватии. Болгария и Северная Македония оказали стране финансовую помощь, Объединенные Арабские Эмираты, Венгрия, Финляндия и Чехия - гуманитарную помощь.

Напомним, что в связи с повлекшим человеческие жертвы и разрушения сильным землетрясением в Республике Албания президент Ильхам Алиев выразил главе этой страны Илиру Мета глубокие соболезнования.