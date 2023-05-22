Азербайджанский лидер: Полагаем, что подписание мирного соглашения неизбежно

Полагаем, что подписание мирного соглашения неизбежно.

Полагаем, что подписание мирного соглашения неизбежно.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 мая в ходе совместного заявления для прессы с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе.

"Я проинформировал президента Литвы об азербайджано-армянских мирных переговорах. Надеемся, что в результате мирных переговоров на Кавказе наступит мир, долгосрочный мир.

Азербайджанские земли в течение долгого времени – около 30 лет были оккупированы Арменией, 1 млн азербайджанцев в результате этой оккупации был изгнан с родных земель, примерно 20 процентов наших территорий были оккупированы, и на оккупированных территориях фактически вся инфраструктура, здания, в том числе исторические памятники, были разрушены оккупантами. Полагаем, что подписание мирного соглашения неизбежно. Со своей стороны стараемся прилагать конструктивные усилия для достижения этой цели. Естественно, это мирное соглашение должно охватывать международные нормы и принципы", - отметил глава государства.