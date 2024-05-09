В Москве прошел вечер памяти, посвященный 101-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева

В Москве прошел вечер памяти, посвященный 101-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, организованный посольством Азербайджана в России и представительством Фонда Гейдара Алиева в РФ.

В Москве прошел вечер памяти, посвященный 101-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, организованный посольством Азербайджана в России и представительством Фонда Гейдара Алиева в РФ.

Как сообщает российское бюро Report, в мероприятии приняли участие депутаты Государственной Думы, руководители дипломатических представительств, известные общественные деятели России, сотрудники представительства Фонда Гейдара Алиева в Москве, активисты Азербайджанской молодежной организации России (АМОР) и видные представители азербайджанской диаспоры.

Гостям вечера была представлена фотовыставка, в которой демонстрировались фотоработы сотрудника газеты "Восточно-Сибирская правда" Валерия Карасева.

Выступивший на мероприятии cпецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что великий сын азербайджанского народа Гейдар Алиев спас страну в период невероятных смут первой половины 1990-х годов.

"Он также сделал очень многое для всего Советского Союза. Его деятельность на посту первого заместителя председателя Совета министров СССР и до этого на посту первого секретаря ЦК Компартии Азербайджанской ССР, а потом уже лидера страны, невозможно переоценить", - сказал Швыдкой.

Он также подчеркнул , что современный Азербайджан проводит самостоятельную политику в интересах своей страны: "И это подтверждение того, что Гейдар Алиев заложил верный фундамент".

Председатель Либерально-демократической партии России, депутат Государственной думы Леонид Слуцкий сказал, что память основателя современного азербайджанского государства Гейдара Алиева помнят и свято чтут в России. Он отметил, что строительство Байкало-Амурской магистрали, 50-летие которой отмечалась на днях, неразрывно связано с именем Гейдара Алиева.

Депутат добавил, что современный Азербайджан является самым надежным партнером России. "Гейдар Алиев заложил основу конструктивного, многопланового взаимодействия между Азербайджаном и Россией. Азербайджан еще многого добьется в самое ближайшее время. Он уже многого добился. Это результат упорной кропотливой работы азербайджанского народа", - сказал Слуцкий.

На мероприятии был продемонстрирован документальный фильм "Ильхам Алиев. Клятва: 20 лет спустя" первого заместителя генерального директора информационного агентства ТАСС, заслуженного журналиста Российской Федерации Михаила Гусмана.

Вечер продолжился концертной программой и фуршетом.