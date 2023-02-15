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Азербайджанские спасатели установили в Кахраманмараше палаточный городок

Азербайджанские спасатели установили в Кахраманмараше палаточный городок Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана установили временные палатки для оставшихся без крова жителей города Кахраманмараш.
Внешняя политика
15 февраля 2023 г. 14:52
Азербайджанские спасатели установили в Кахраманмараше палаточный городок

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана установили временные палатки для оставшихся без крова жителей города Кахраманмараш.

Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, спасатели завершили установку доставленных из Азербайджана палаток в квартале Догукент.

Палаточный городок состоит из более чем ста тридцати палаток. Представители местных органов власти организуют заселение жителей в палатки.

Напомним, что азербайджанские спасатели в результате поисково-спасательных операций в Кахраманмараше вызволили из-под завалов 53-х человек и извлекли 691 погибшего.

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Версия на английском языке Azerbaijani rescuers set tent camp in Kahramanmaras
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın xilasediciləri Kahramanmaraşda zərərçəkmişlərə çadır şəhərciyi qurub

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