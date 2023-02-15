Азербайджанские спасатели установили в Кахраманмараше палаточный городок

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана установили временные палатки для оставшихся без крова жителей города Кахраманмараш.

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана установили временные палатки для оставшихся без крова жителей города Кахраманмараш.

Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, спасатели завершили установку доставленных из Азербайджана палаток в квартале Догукент.

Палаточный городок состоит из более чем ста тридцати палаток. Представители местных органов власти организуют заселение жителей в палатки.

Напомним, что азербайджанские спасатели в результате поисково-спасательных операций в Кахраманмараше вызволили из-под завалов 53-х человек и извлекли 691 погибшего.