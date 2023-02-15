Азербайджанские спасатели установили в Кахраманмараше палаточный городок

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана установили временные палатки для оставшихся без крова жителей города Кахраманмараш.
Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, спасатели завершили установку доставленных из Азербайджана палаток в квартале Догукент.
Палаточный городок состоит из более чем ста тридцати палаток. Представители местных органов власти организуют заселение жителей в палатки.
Напомним, что азербайджанские спасатели в результате поисково-спасательных операций в Кахраманмараше вызволили из-под завалов 53-х человек и извлекли 691 погибшего.