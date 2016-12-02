Азербайджанские наблюдатели будут мониторить президентские выборы в Узбекистане

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Возглавляющий миссию наблюдателей СНГ на президентских выборах в Узбекистане, исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев прибыл в Ташкент.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, миссия наблюдателей от СНГ по приглашению ЦИК Узбекистана наблюдает за ходом подготовки и проведением президентских выборов.

В состав миссии входят 10 долгосрочных и более 60 краткосрочных наблюдателей, представляющих Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Туркменистан и Исполком СНГ.

Миссия наблюдателей СНГ начала работу в Узбекистане 17 ноября.

Президентские выборы в Узбекистане пройдут 4 декабря.