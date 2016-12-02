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    Азербайджанские наблюдатели будут мониторить президентские выборы в Узбекистане

    Наблюдатели входят в состав миссии СНГ

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Возглавляющий миссию наблюдателей СНГ на президентских выборах в Узбекистане, исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев прибыл в Ташкент.

    Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, миссия наблюдателей от СНГ по приглашению ЦИК Узбекистана наблюдает за ходом подготовки и проведением президентских выборов.

    В состав миссии входят 10 долгосрочных и более 60 краткосрочных наблюдателей, представляющих Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Туркменистан и Исполком СНГ.

    Миссия наблюдателей СНГ начала работу в Узбекистане 17 ноября.

    Президентские выборы в Узбекистане пройдут 4 декабря. 

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