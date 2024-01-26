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Азербайджан занял второе место в рейтинге общественного развития среди стран СНГ

Азербайджан занял второе место в рейтинге общественного развития среди стран СНГ Азербайджан успешно применяет инструменты "мягкой силы" и гуманитарные технологии не только для укрепления своего внешнего положения, но и для внутреннего развития общества.
Внешняя политика
26 января 2024 г. 15:59
Азербайджан занял второе место в рейтинге общественного развития среди стран СНГ

Азербайджан успешно применяет инструменты "мягкой силы" и гуманитарные технологии не только для укрепления своего места в мировой политике, но и для внутреннего развития общества.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете российского Центра Гуманитарных Технологий (ЦГТ) под названием "Мягкая сила Азербайджана".

Исследование, проведенное ЦГТ в рамках подготовки отчета, под названием "Индекс Развития Общества 2023", направлено на выявление подходов к развитию граждан в постсоветском пространстве.

Согласно результатам исследования, Азербайджан занял почетное второе место в рейтинге центра.

Азербайджан выделяется среди стран СНГ как одна из немногих, сумевших сохранить историческую преемственность и использовать ее в качестве стратегии развития общества. В 2023 году страна поднялась на 57-е место в рейтинге Global Soft Power Index от Brand Finance, демонстрируя заметный прогресс по сравнению с предыдущим годом.

В отчете подчеркивается, что использование инструментов "мягкой силы" часто связывается с применением "гуманитарных технологий". Эти технологии направлены на развитие общества, содействуя раскрытию потенциала индивидов, преодолению стереотипов мышления и повышению качества человеческого капитала страны.

В отчете отмечается, что Азербайджан активно использует "мягкую силу" и гуманитарные технологии, что содействует укреплению качества человеческого капитала в стране.

В качестве образца применения "мягкой силы" в Азербайджане авторы приводят проект Show me Azerbaijan. Примером успешной реализации данного подхода является Центр Гейдара Алиева, в 2014 году признанный лучшим зданием в мире.

Ежегодное участие Азербайджана в конкурсе Евровидение с достижением призовых мест, а также успешные выступления азербайджанских бойцов в смешанных боевых искусствах (ММА) способствуют узнаваемости страны по всему миру. Отмечается также активное использование Азербайджаном диаспор в своей дипломатической и культурной политике.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan MDB ölkələri arasında sosial inkişaf reytinqində ikinci yeri tutub

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