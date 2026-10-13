Азербайджан выразил соболезнования Саудовской Аравии после нападений на гражданскую инфраструктуру
- 13 октября, 2026
- 13:58
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Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Саудовской Аравии в связи с недавними нападениями на гражданскую инфраструктуру.
Как передает Report, об этом говорится в публикации МИД в соцсети Х.
"Выражаем глубочайшие соболезнования правительству и народу Королевства Саудовская Аравия, а также семьям погибших в результате нападений на гражданскую инфраструктуру",- говорится в сообщении.
В ведомстве пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим, а семьям погибших - сил и терпения.
Отметим, что 11 октября в результате атаки на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде погибли 12 человек, еще 309 получили ранения.
We extend our deepest condolences to the Government and people of the Kingdom of Saudi Arabia, as well as to the families of those who lost their lives in the recent attacks on civilian infrastructures. We wish a speedy and full recovery to all those injured. We wish the bereaved families strength and patience in the face of this tragic loss.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 13, 2026