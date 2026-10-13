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    Азербайджан выразил соболезнования Саудовской Аравии после нападений на гражданскую инфраструктуру

    Внешняя политика
    • 13 октября, 2026
    • 13:58
    Азербайджан выразил соболезнования Саудовской Аравии после нападений на гражданскую инфраструктуру

    Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Саудовской Аравии в связи с недавними нападениями на гражданскую инфраструктуру.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации МИД в соцсети Х.

    "Выражаем глубочайшие соболезнования правительству и народу Королевства Саудовская Аравия, а также семьям погибших в результате нападений на гражданскую инфраструктуру",- говорится в сообщении.

    В ведомстве пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим, а семьям погибших - сил и терпения.

    Отметим, что 11 октября в результате атаки на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде погибли 12 человек, еще 309 получили ранения.

    Саудовская Аравия Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Эскалация на Ближнем Востоке
    Azərbaycan XİN Səudiyyə Ərəbistanına başsağlığı verib
    Azerbaijani MFA extends condolences to Saudi Arabia
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