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    Azərbaycan XİN Səudiyyə Ərəbistanına başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    • 13 oktyabr, 2026
    • 13:40
    Azərbaycan XİN Səudiyyə Ərəbistanına başsağlığı verib

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Səudiyyə Ərəbistanına başsağlığı verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.

    "Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı Hökumətinə və xalqına, eləcə də mülki infrastruktura qarşı törədilmiş son hücumlar nəticəsində həyatını itirən şəxslərin ailələrinə dərin hüznlə başsağlığı veririk. Yaralananların hamısına tezliklə və tam sağalmalarını arzulayırıq. Həlak olanların ailələrinə bu ağır itki ilə əlaqədar dözüm və səbir diləyirik", - paylaşımda qeyd olunub.

    Xatırladaq ki, oktyabrın 11-də Ər-Riyaddakı Kral Xalid Beynəlxalq Hava Limanına edilən hücum nəticəsində 12 nəfər həlak olub, 309 nəfər isə yaralanıb.

    Ölüm hadisəsi Xəsarət alan Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Səudiyyə Ərəbistanı
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