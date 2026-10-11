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    Ər-Riyad hava limanına hücumlarda 12 nəfər həlak olub, 300-dən çox şəxs yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 11 oktyabr, 2026
    • 02:36
    Ər-Riyad hava limanına hücumlarda 12 nəfər həlak olub, 300-dən çox şəxs yaralanıb

    Ər-Riyaddakı Kral Xalid Beynəlxalq Hava Limanına edilən hücum nəticəsində 12 nəfər həlak olub, 309 nəfər isə yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Səudiyyə Ərəbistanının Mülki Aviasiya Baş İdarəsi "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    Məlumata görə, həlak olanlar arasında dörd Səudiyyə Ərəbistanı, iki Banqladeş vətəndaşı, həmçinin ABŞ, Misir, İordaniya, Suriya, Fələstin və Sudanın bir vətəndaşı var

    Zərərçəkənlərdən bəzilərinin vəziyyəti kritikdir.

    Daha əvvəl Səudiyyə Ərəbistanının Mülki Aviasiya Baş İdarəsi hava limanına hücumdan sonra onun işinin müvəqqəti dayandırıldığı barədə məlumat vermişdi.

    Ər-Riyad Ənsar Allah hərəkatı (Husilər)
    При нападении на аэропорт в Эр-Рияде погибли 12 человек, более 300 получили ранения
    44 - Tezliklə
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