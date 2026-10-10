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    Ər-Riyad hava limanı hücumlardan sonra fəaliyyətini dayandırıb

    Digər ölkələr
    • 10 oktyabr, 2026
    • 22:38
    Ər-Riyad hava limanı hücumlardan sonra fəaliyyətini dayandırıb

    Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyaddakı Kral Xalid Beynəlxalq Hava Limanının əməliyyat fəaliyyəti şənbə günü baş vermiş hücumlardan sonra müvəqqəti olaraq dayandırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə krallığın Mülki Aviasiya Baş İdarəsi məlumat yayıb.

    Məlumata görə, hava limanı dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi və obyektlərin təhlükəsizliyinin yoxlanılması başa çatana qədər fəaliyyət göstərməyəcək.

    "Ər-Riyaddakı Kral Xalid Beynəlxalq Hava Limanı şənbə günü günün ikinci yarısında hücuma məruz qalıb. Hücum nəticəsində bir neçə nəfər yaralanıb, hazırda onların dəqiq sayı müəyyənləşdirilir", - qurumun bəyanatında bildirilib.

    Qeyd edək ki, Səudiyyə Ərəbistanının "Saudia Airlines" milli aviaşirkətinin pilotu və ölkənin daha iki vətəndaşı husilərin Ər-Riyaddakı Kral Xalid adına Beynəlxalq Hava Limanına endirdiyi zərbələr nəticəsində həlak olub.

    Ənsar Allah hərəkatı (Husilər) Ər-Riyad
    Аэропорт Эр-Рияда приостановил работу после атак
    Riyadh airport suspends operations following attacks
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