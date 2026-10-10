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    Аэропорт Эр-Рияда приостановил работу после атак

    Другие страны
    • 10 октября, 2026
    • 22:23
    Аэропорт Эр-Рияда приостановил работу после атак

    Операционная деятельность аэропорта им. короля Халида в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде временно приостановлена после совершенных в субботу атак.

    Как передает Report, об этом сообщило главное управление гражданской авиации королевства.

    Согласно информации, воздушная гавань не будет работать до завершения оценки ущерба и проверки безопасности объектов.

    "Международный аэропорт им. короля Халида в Эр-Рияде подвергся нападению в субботу во второй половине дня <...>. В результате атаки несколько человек получили ранения, их точное число в настоящее время устанавливается", - говорится в заявлении ведомства.

    Ранее сегодня стало известно, что пилот национальной авиакомпании Саудовской Аравии Saudia Airlines и еще двое граждан страны погибли в результате ударов хуситов по международному аэропорту имени Короля Халида в Эр-Рияде.

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    Ər-Riyad hava limanı hücumlardan sonra fəaliyyətini dayandırıb
    Riyadh airport suspends operations following attacks
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