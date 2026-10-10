Аэропорт Эр-Рияда приостановил работу после атак

Операционная деятельность аэропорта им. короля Халида в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде временно приостановлена после совершенных в субботу атак.

Как передает Report, об этом сообщило главное управление гражданской авиации королевства.

Согласно информации, воздушная гавань не будет работать до завершения оценки ущерба и проверки безопасности объектов.

"Международный аэропорт им. короля Халида в Эр-Рияде подвергся нападению в субботу во второй половине дня <...>. В результате атаки несколько человек получили ранения, их точное число в настоящее время устанавливается", - говорится в заявлении ведомства.

Ранее сегодня стало известно, что пилот национальной авиакомпании Саудовской Аравии Saudia Airlines и еще двое граждан страны погибли в результате ударов хуситов по международному аэропорту имени Короля Халида в Эр-Рияде.