При нападении на аэропорт в Эр-Рияде погибли 12 человек, более 300 получили ранения

В результате нападения на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде погибли 12 человек, еще 309 получили ранения.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии (GACA).

По данным ведомства, среди погибших четыре гражданина Саудовской Аравии, двое граждан Бангладеш, а также по одному гражданину США, Египта, Иордании, Сирии, Палестины и Судана

Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.

"В результате нападения также был нанесен материальный ущерб, его масштабы в настоящее время оцениваются", - говорится в сообщении.

Ранее Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии сообщило о нападении на аэропорт и временной приостановке его работы.