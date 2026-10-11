При нападении на аэропорт в Эр-Рияде погибли 12 человек, более 300 получили ранения
- 11 октября, 2026
- 02:09
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В результате нападения на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде погибли 12 человек, еще 309 получили ранения.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии (GACA).
По данным ведомства, среди погибших четыре гражданина Саудовской Аравии, двое граждан Бангладеш, а также по одному гражданину США, Египта, Иордании, Сирии, Палестины и Судана
Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.
"В результате нападения также был нанесен материальный ущерб, его масштабы в настоящее время оцениваются", - говорится в сообщении.
Ранее Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии сообщило о нападении на аэропорт и временной приостановке его работы.