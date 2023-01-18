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Азербайджан во время пандемии оказал медицинскую, гуманитарную и финансовую помощь более чем 80 странам

Азербайджан во время пандемии оказал медицинскую, гуманитарную и финансовую помощь более чем 80 странам Азербайджан во время пандемии оказал добровольную медицинскую, гуманитарную и финансовую помощь более чем 80 странам. Мы делали это не для того, чтобы получить какие-то выгоды, а просто потому, что мы думали, что если у нас есть такая возможность, то мы д
Внешняя политика
18 января 2023 г. 20:52
Азербайджан во время пандемии оказал медицинскую, гуманитарную и финансовую помощь более чем 80 странам
Ильхам Алиев

Азербайджан во время пандемии оказал добровольную медицинскую, гуманитарную и финансовую помощь более чем 80 странам. Мы делали это не для того, чтобы получить какие-то выгоды, а просто потому, что мы думали, что если у нас есть такая возможность, то мы должны это сделать.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью китайскому телеканалу CGTN.

«Было время, когда мы сами нуждались в помощи в начале 1990-х годов. Тогда Азербайджан был бедной страной со множеством социальных проблем. Так что мы знаем, что такое быть бедным. Поэтому мы должны помочь. И если будет доминировать эта идеология или философия, то мир станет намного безопаснее», - подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что основные проблемы, с которыми сейчас сталкивается мир, не имеют легитимной базы, всё строится на предположениях, амбициях, борьбе за так называемое виртуальное лидерство.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: During time of pandemic, Azerbaijan provided medical, humanitarian, and financial assistance to more than 80 countries
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan pandemiya dövründə 80-dən çox ölkəyə tibbi, humanitar və maliyyə dəstəyi göstərib

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