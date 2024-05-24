В Швеции прошла конференция, посвященная 140-летию Мухаммеда Эмина Расулзаде

В Швеции прошла конференция, посвященная 140-летнему юбилею одного из основателей Азербайджанской Демократической Республики Мухаммеда Эмина Расулзаде.

В Швеции прошла конференция, посвященная 140-летнему юбилею одного из основателей Азербайджанской Демократической Республики Мухаммеда Эмина Расулзаде.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

На конференции, организованной обществом "Гобустан" в Стокгольме, наряду с представителями различных ассоциаций и общин, действующих в этой стране, приняли участие сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой и посольства Азербайджана в Швеции, представители Стокгольмской общественности, член семьи Расулзаде доктор Назим Рагимов, профессор Института востоковедения НАНА Солмаз Рустамова-Тохиди, профессор БГУ, журналист Гулу Магеррамли.

Советник посольства Азербайджана в Королевстве Швеция Джаваншир Мамедов проинформировал собравшихся об истории основания Азербайджанской Демократической Республики.

Профессор Солмаз Рустамова-Тохиди выступила с докладом на тему “Расулзаде и азербайджанская национальная государственность”.