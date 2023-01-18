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МИД Азербайджана ответил Арарату Мирзояну

МИД Азербайджана ответил Арарату Мирзояну Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало заявление министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, который отвечая на вопросы в парламенте страны, заявил, что официальный Ереван якобы уже месяц ожидает ответа от Баку в связи с предло
Внешняя политика
18 января 2023 г. 19:41
МИД Азербайджана ответил Арарату Мирзояну

Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало заявление министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, который отвечая на вопросы в парламенте страны, заявил, что официальный Ереван якобы уже месяц ожидает ответа от Баку в связи с предложениями по мирному договору, а также о якобы приостановке азербайджанской стороной переговоров.

Как сообщает Report, начальник управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде отметил, что подобные заявления армянской стороны вызывают удивление, учитывая, что именно Азербайджан является инициатором процесса нормализации отношений между сторонами, в том числе подписания мирного договора:

"Хотелось бы еще раз напомнить армянской стороне, что переговоры по мирному соглашению ведутся не так, как это представлено Арменией. Известно, что текст мирного соглашения был представлен Азербайджаном для обсуждения 2 октября прошлого года в Женеве и обсуждения по документу продолжились в Вашингтоне. Несмотря на согласие провести третью встречу в качестве продолжения переговорного процесса 23 декабря 2022 года в Москве, именно армянская сторона в одностороннем порядке не участвовала во встрече, к сожалению, тем самым нарушив переговорный процесс.

Еще раз заявляем, что Азербайджан готов к подписанию мирного соглашения на основе 5 базовых принципов и проведению в короткие сроки следующей встречи по переговорам в качестве инициатора текста указанного соглашения. Азербайджанская сторона ждет от Армении согласия на проведение очередной встречи именно с целью переговоров по тексту мирного договора, а не провокационных заявлений, наносящих ущерб мирному процессу".

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA responds to Ararat Mirzoyan 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Ararat Mirzoyana cavab verib

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