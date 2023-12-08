Азербайджан приглашен на четвертый Евразийский женский форум в Санкт-Петербурге

Азербайджан приглашен на четвертый Евразийский Женский Форум, который состоится 18-20 сентября 2024 года в Санкт-Петербурге.

Азербайджан приглашен на четвертый Евразийский Женский Форум, который состоится 18-20 сентября 2024 года в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Report, об этом первый заместитель председателя Совета федерации РФ Андрей Яцкин заявил на проходящем в Баку 20-ом юбилейном заседании межпарламентской комиссии по двустороннему сотрудничеству Милли Меджлиса Азербайджана и Федерального Собрания России.

“Евразийский Женский Форум – это крупнейшая авторитетная международная площадка для обсуждения роли женщин в современном обществе. Первый форум состоялся в 2015 году и приобрел глобальный характер, на следующий, четвертый форум приглашаем и дружественный нам Азербайджан”, – сказал А.Яцкин.