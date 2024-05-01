О нас

Азербайджан представлен на Виндзорском королевском конном шоу

Азербайджан представлен на Виндзорском королевском конном шоу 1 мая в Великобритании стартовала традиционное Виндзорское королевское конное шоу.
Внешняя политика
1 мая 2024 г. 18:30
Азербайджан представлен на Виндзорском королевском конном шоу

1 мая в Великобритании стартовала традиционное Виндзорское королевское конное шоу.

Как сообщили Report в Государственной пограничной службе (ГПС), в мероприятии на территории Виндзорского замка при поддержке Фонда Гейдара Алиева и организации Федерации конного спорта Азербайджана принимает участие азербайджанская делегация из 100 человек, в состав которой входят танцевальный ансамбль и кавалерийский отряд погранслужбы, а также команда по поло Land of Fire.

Главным элементом шоу-композиции под названием "Кероглу" являются карабахские скакуны, своей красотой завоевавшие зрительские симпатии, а также азербайджанская национальная музыка и танцы.

Отметим, что 4 мая в 19:15 состоится товарищеский матч между азербайджанской командой Land of Fire и британской командой Guards Polo Club.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan “Vindzor Kral Atçılıq Şousu”nda təmsil olunub

Самое читаемое

В Казахстане ввели новый сигнал светофора
В Казахстане ввели новый сигнал светофора
26 апреля 2024 г. 14:39
Сотрудники ГУР Украины уничтожили российский вертолет на аэродроме в Москве
Сотрудники ГУР Украины уничтожили российский вертолет на аэродроме в Москве
26 апреля 2024 г. 15:54
Государственной делегации Туркменистана был подарен азербайджанский ковер
Государственной делегации Туркменистана был подарен азербайджанский ковер
25 апреля 2024 г. 21:49
В Баку простились с первым омбудсменом Азербайджана Эльмирой Сулеймановой
ФотоВ Баку простились с первым омбудсменом Азербайджана Эльмирой Сулеймановой
25 апреля 2024 г. 15:38
Блинкен встретился со своим китайским коллегой
Блинкен встретился со своим китайским коллегой
26 апреля 2024 г. 06:06
На границе Азербайджана и Армении выполнено больше половины намеченных работ
На границе Азербайджана и Армении выполнено больше половины намеченных работ
29 апреля 2024 г. 18:05
Обнародованы кадры цепного ДТП в центре Баку
Обнародованы кадры цепного ДТП в центре Баку
30 апреля 2024 г. 11:15
Ульвия Фаталиева стала первой чемпионкой Европы в истории азербайджанских шахмат
Ульвия Фаталиева стала первой чемпионкой Европы в истории азербайджанских шахмат
29 апреля 2024 г. 16:25
КНДР провела испытания произведенных на новом оборонном предприятии РСЗО
КНДР провела испытания произведенных на новом оборонном предприятии РСЗО
26 апреля 2024 г. 04:22
Президент Азербайджана принял участие на 15-ом Петерсбергском климатическом диалоге
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие на 15-ом Петерсбергском климатическом диалоге
26 апреля 2024 г. 17:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi