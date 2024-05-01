Азербайджан представлен на Виндзорском королевском конном шоу

1 мая в Великобритании стартовала традиционное Виндзорское королевское конное шоу.

1 мая в Великобритании стартовала традиционное Виндзорское королевское конное шоу.

Как сообщили Report в Государственной пограничной службе (ГПС), в мероприятии на территории Виндзорского замка при поддержке Фонда Гейдара Алиева и организации Федерации конного спорта Азербайджана принимает участие азербайджанская делегация из 100 человек, в состав которой входят танцевальный ансамбль и кавалерийский отряд погранслужбы, а также команда по поло Land of Fire.

Главным элементом шоу-композиции под названием "Кероглу" являются карабахские скакуны, своей красотой завоевавшие зрительские симпатии, а также азербайджанская национальная музыка и танцы.

Отметим, что 4 мая в 19:15 состоится товарищеский матч между азербайджанской командой Land of Fire и британской командой Guards Polo Club.