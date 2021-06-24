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Азербайджан предложил Саудовской Аравии участвовать в восстановлении освобожденных земель

Азербайджан предложил Саудовской Аравии участвовать в восстановлении освобожденных земель Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Саудовскую Аравию встретился с министром инвестиций этой страны, сопредседателем совместной межправительственной комиссии Халидом бин Абдулазизом Аль-Фалихом.
Внешняя политика
24 июня 2021 г. 10:05
Азербайджан предложил Саудовской Аравии участвовать в восстановлении освобожденных земель
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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Саудовскую Аравию встретился с министром инвестиций этой страны, сопредседателем совместной межправительственной комиссии Халидом бин Абдулазизом Аль-Фалихом.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, саудовский министр с удовлетворением напомнил о визите в Баку и встрече с президентом Ильхамом Алиевым, поделился впечатлениями об Азербайджане.

Дж.Байрамов коснулся отношений между Азербайджаном и Саудовской Аравией на уровне глав государств, отметил, что политические связи между странами находятся на высоком уровне, подчеркнул важность развития сотрудничества и в других сферах. Министр отметил роль совместной межправкомиссии в развитии сотрудничества, подчеркнул успешность последнего заседания комиссии, состоявшегося в марте 2019 года в Баку. Он рассказал о возможностях сотрудничества в энергетической, сельскохозяйственной, туристической сферах, также в области добывающей промышленности.

Он проинформировал собеседника о военной агрессии Армении против Азербайджана и ситуации в регионе после 44-дневной Отечественной войны.

Рассказывая о восстановительных работах и реализуемых инфраструктурных проектах на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, министр пригласил дружественную Саудовскую Аравию участвовать в данном процессе.

Халид Аль-Фалих довел до сведения, что во время визита в Азербайджан в качестве министра энергетики своей страны обсудил возможности сотрудничества в энергетической и нефтехимической сферах, коснулся сотрудничества в сфере воздушного транспорта, подчеркнул, что наряду с пассажироперевозками большое значение имеют и грузоперевозки. Он сказал, что саудовские компании заинтересованы в участии в реализуемых в Азербайджане проектах. Министр отметил, что данные темы будут обсуждены на заседании совместной межправкомиссии, которая состоится осенью текущего года в Эр-Рияде. Он также рассказал о создании Бизнес совета Азербайджан-Саудовская Аравия и организации совместного бизнес-форума.

Стороны также обсудили другие представляющие взаимный интерес вопросы.

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