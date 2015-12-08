Азербайджан оказал Кыргызстану гуманитарную помощь

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Cогласно поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с сильным землетрясением, произошедшим в ноябре нынешнего года в Ошской области Кыргызской Республики, министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) от имени правительства Азербайджана направило в эту страну гуманитарную помощь.

Как сообщает Report, гуманитарная помощь была отправлена на пароме из Нового Бакинского международного морского торгового порта. В церемонии отправления помощи приняли участие заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Фаиг Тагизаде и посол Кыргызской Республики в Азербайджане Айджигит Буранов.

В беседе с журналистами Ф.Тагизаде сказал, что в гуманитарную помощь общей стоимостью один миллион манатов входят 19 тонн сахара, 19 тонн сахарного песка, 19 тонн риса, более 8 тонн чая, более 16 тонн растительного масла, 38 тонн муки, 19 тонн макарон, свыше 18 тонн вермишели, 3500 штук постельных принадлежностей (подушки, одеяла, матрасы, простыни), 50 генераторов, 240 палаток, 6006 квадратных метров кровельного покрытия (железный шифер), 70 кубометров древесины, 40 тысяч метров рейки, более 26 тонн бензина, около 29 тонн дизельного топлива и 195 штук обогревателей.

Было сообщено, что 20 автомашин с гуманитарной помощью будут перевезены на пароме в порт Актау в Казахстане. Для перевозки груза из Казахстана будут задействованы еще две автомашины. Затем эти 22 автомашины отправятся в Кыргызстан.

Посол Кыргызстана А.Буранов выразил глубокую признательность Президенту и народу Азербайджана за гуманитарную помощь, оказанную его стране в эти тяжелые дни.