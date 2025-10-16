Азербайджан и Уганда вводят безвиз для владельцев диппаспортов
- 16 октября, 2025
- 13:35
Азербайджан и Уганда подписали соглашение о взаимном освобождении от виз для держателей дипломатических и служебных паспортов.
Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, документ подписан на полях 19-й министерской встречи Движения неприсоединения, проходившей в столице Уганды Кампале.
Отметим, что в ходе встречи также было подписано аналогичное соглашение между Азербайджаном и Сомали.
