    • 16 октября, 2025
    • 13:35
    Азербайджан и Уганда вводят безвиз для владельцев диппаспортов

    Азербайджан и Уганда подписали соглашение о взаимном освобождении от виз для держателей дипломатических и служебных паспортов.

    Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, документ подписан на полях 19-й министерской встречи Движения неприсоединения, проходившей в столице Уганды Кампале.

    Отметим, что в ходе встречи также было подписано аналогичное соглашение между Азербайджаном и Сомали.

    Azərbaycanla Uqanda diplomatik pasport sahiblərinin vizadan qarşılıqlı azad edilməsi haqqında saziş imzalayıb

