Азербайджан и Уганда вводят безвиз для владельцев диппаспортов

Азербайджан и Уганда подписали соглашение о взаимном освобождении от виз для держателей дипломатических и служебных паспортов.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, документ подписан на полях 19-й министерской встречи Движения неприсоединения, проходившей в столице Уганды Кампале.

Отметим, что в ходе встречи также было подписано аналогичное соглашение между Азербайджаном и Сомали.