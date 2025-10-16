Азербайджан и Сомали вводят безвиз для владельцев дипломатических паспортов

Азербайджан и Сомали договорились о введении безвизового режима для владельцев дипломатических паспортов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сомалийские СМИ.

Соответствующий меморандум между правительствами двух стран подписали госминистр иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Али Мохамед Омар и замглавы МИД Азербайджана Самир Шарифов на полях 19-й межсессионной встречи министров иностранных дел Движения неприсоединения (ДН) в столице Уганды Кампале.

Издание отмечает, новое соглашение отражает общую приверженность укреплению сотрудничества и содействию обменам на высоком уровне, и станет важным шагом в укреплении дипломатических и двусторонних отношений между двумя странами.

Также сообщается, что обе делегации обсудили вопросы расширения сотрудничества, укрепления двусторонних связей и изучения новых сфер, представляющих взаимный интерес.