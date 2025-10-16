Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Азербайджан и Сомали вводят безвиз для владельцев дипломатических паспортов

    Внешняя политика
    • 16 октября, 2025
    • 09:49
    Азербайджан и Сомали договорились о введении безвизового режима для владельцев дипломатических паспортов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на сомалийские СМИ.

    Соответствующий меморандум между правительствами двух стран подписали госминистр иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Али Мохамед Омар и замглавы МИД Азербайджана Самир Шарифов на полях 19-й межсессионной встречи министров иностранных дел Движения неприсоединения (ДН) в столице Уганды Кампале.

    Издание отмечает, новое соглашение отражает общую приверженность укреплению сотрудничества и содействию обменам на высоком уровне, и станет важным шагом в укреплении дипломатических и двусторонних отношений между двумя странами.

    Также сообщается, что обе делегации обсудили вопросы расширения сотрудничества, укрепления двусторонних связей и изучения новых сфер, представляющих взаимный интерес.

