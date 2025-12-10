Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Центральный банк Азербайджана снизил учетную ставку до 6,75%

    Финансы
    • 10 декабря, 2025
    • 11:03
    Центральный банк Азербайджана снизил учетную ставку до 6,75%

    Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение о снижении учетной ставки на 0,25 процентных пункта до 6,75%.

    Как сообщает "Report" со ссылкой на ЦБА, нижний предел процентного коридора снижен с 6% до 5,75%, а верхний предел - с 8% до 7,75%.

    "Решение принято с учетом соответствия фактической и прогнозируемой инфляции целевому интервалу (4±2%), текущей ситуации в мировой экономике и на финансовых рынках, внутренних макроэкономических тенденций, а также трансмиссии решений денежно-кредитной политики в реальный сектор", - заявил ЦБА.

    Решение вступает в силу с 11 декабря.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsini azaldıb
    Azerbaijan's Central Bank lowers key interest rate to 6.75%
