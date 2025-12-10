Центральный банк Азербайджана снизил учетную ставку до 6,75%
Финансы
- 10 декабря, 2025
- 11:03
Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение о снижении учетной ставки на 0,25 процентных пункта до 6,75%.
Как сообщает "Report" со ссылкой на ЦБА, нижний предел процентного коридора снижен с 6% до 5,75%, а верхний предел - с 8% до 7,75%.
"Решение принято с учетом соответствия фактической и прогнозируемой инфляции целевому интервалу (4±2%), текущей ситуации в мировой экономике и на финансовых рынках, внутренних макроэкономических тенденций, а также трансмиссии решений денежно-кредитной политики в реальный сектор", - заявил ЦБА.
Решение вступает в силу с 11 декабря.
Последние новости
11:41
Цены на газ в Европе снизились почти на 1%Энергетика
11:40
Зияфет Аскеров: Азербайджанская культура сталкивается с серьезными внешними вызовамиKультурная политика
11:37
ЦБА: Годовая инфляция движется по прогнозируемой траекторииФинансы
11:34
Орхан Мамедов: Технологический прогресс усиливает безопасность, но приносит и новые рискиБизнес
11:24
Нобелевскую премию мира за Мачадо получит ее дочьЭто интересно
11:24
Amazon вложит свыше $35 млрд для разработки ИИ на своих предприятиях в ИндииФинансы
11:21
Профицит текущего счета Азербайджана сократился на 25%Финансы
11:20
Адиль Керимли: В Азербайджане разрабатываются новые подходы в сфере культурыKультурная политика
11:15