Центральный банк Азербайджана снизил учетную ставку до 6,75%

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение о снижении учетной ставки на 0,25 процентных пункта до 6,75%.

Как сообщает "Report" со ссылкой на ЦБА, нижний предел процентного коридора снижен с 6% до 5,75%, а верхний предел - с 8% до 7,75%.

"Решение принято с учетом соответствия фактической и прогнозируемой инфляции целевому интервалу (4±2%), текущей ситуации в мировой экономике и на финансовых рынках, внутренних макроэкономических тенденций, а также трансмиссии решений денежно-кредитной политики в реальный сектор", - заявил ЦБА.

Решение вступает в силу с 11 декабря.